Слуцкий: «Доволен и игрой, и результатом. Есть прояснения с игровой обоймой»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий оценил игру своих подопечных в товарищеском матче против команды Литвы (3:0).

«Доволен и качеством игры, и результатом. Мы играли в новых вариантах, провели достойный поединок. Сейчас готовимся ко второму товарищескому матчу. Мы уведомлены о состоянии игроков, которые вызываются в сборную. Но с игровой обоймой, думаю, после этого матча есть прояснения. Но я бы не хотел давать персональные оценки.

Все вызванные на сбор игроки имеют шансы поехать на Евро. Высока вероятность, что все вызванные отправятся на турнир – по крайней мере, костяк», – сказал Слуцкий.