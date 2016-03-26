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    Дойл получил жуткую травму в матче со сборной Швейцарии

    Нападающий сборной Ирландии Кевин Дойл во время товарищеского матча со сборной Швейцарии получил серьезную травму ноги. Отметим, что данный инцидент произошел при столкновении с одним из игроков соперника. На 22-й минуте встречи Дойл был заменен и покинул поле на носилках.

    «Спасибо за ваши сообщения. Если бы не вмешательство хирургов, все могло быть гораздо хуже. Скоро я вернусь», – написал форвард на своей странице в Twitter.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2016 15:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 марта 2016, 18:51

      А чем это? Топором?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Karanit 26 марта 2016, 17:30

      аж самому больно стало

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 26 марта 2016, 16:42

      Ой ой вот жесть.здоровья парню

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      ssick 26 марта 2016, 16:01

      а ты когда заходил по ссылке "жуткая травма" и фото что еще хотел увидеть?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 26 марта 2016, 15:46

      и на хера эту хрень выкладывать в инэте.

      0
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