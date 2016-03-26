Тер Штеген: «В «Барселоне» мне не хватает игрового времени»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген посетовал на недостаток игрового времени в каталонском клубе.

«Мне нужно перейти на следующую ступень и начать получать больше игрового времени. Если же ничего не изменится, мы сядем за стол переговоров.

По окончании сезона у меня наберется около 25-ти игр, и если посмотреть с одной стороны, то это не такая уж и маленькая цифра.

Но лично мне не хватает 25-ти игр в течение длинного сезона. Решать предстоит тренеру, но я все-таки надеюсь на вознаграждение за демонстрируемую игру», – сказал тер Штеген.