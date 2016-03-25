Аленичев: «Интересно будет взглянуть, как «Ростов» отреагирует на быстрый гол «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев вспомнил матч своей команды против «Ростова» в первом круге чемпионата России (1:0), а также поделился мнением о том, за счет чего красно-белые могут переиграть команду Курбана Бердыева в предстоящем после паузы на матчи сборных 22-м туре Премьер-лиги.

– В первом круге «Спартак» победил «Ростов» по-бердыевски, предельно насытив оборону. Может, следует и сейчас придерживаться той же тактики, учитывая, что она способна стать для соперника неожиданностью?

– После того матча меня многие критиковали. Но напомню, что тогда у нас не было выбора – много травмированных, дисквалифицированных. На скамейке находилась группа молодых ребят. Нужно понимать, что наша игра в 7 или даже 8 номинальных защитников в концовке была вынужденной мерой: три очка взяли – и забыли.

А сегодня могу уверенно сказать: подобное не повторится. Можно победить «Ростов» в куда более атакующей манере. Впрочем, пока большая часть футболистов в сборных, говорить о том, как именно мы построим игру, пока рано. Вот когда все вернутся, тогда определимся и с тактическим рисунком, и со стартовым составом.

– Не кажется ли вам, что именно во встрече с «Ростовом» на первый план выходит фактор первого гола? Ведь если долго не забивать дончане все больше «засасывают» соперника в свой футбол…

– На мой взгляд, тут важнее, даже не первый, а быстрый мяч. Конечно, буду очень рад, если у нас получится рано открыть счет. Интересно будет взглянуть, как ростовчане на это отреагируют – они ведь крайне редко пропускают первыми. Действуя предельно строго и дисциплинированно, эта команда ищет свой шанс на контратаках, именно они зачастую и приносят успех.

Правда, последний матч в Перми стал исключением – «Ростов» не сумел забить. Но их оборону – одну из организованных в лиге – пройти крайне непросто. Именно поэтому хотелось бы повторения сценария встречи с «Анжи», когда Зе Луиш забил уже на 4-й минуте.

– Дончане не напоминают кобру, которая быстро выбрасывается, жалит и сворачивается в клубочек?

– Все знают, что такое современный «Ростов». После потери мяча его игроки, включая нападающих, моментально садятся на свою половину поля. Но у ростовчан, как у всякой команды, есть некоторые минусы, и моя задача – поговорить на этот счет со своими футболистами. Если мы сумеем использовать эти недочеты, то, думаю, и проблемы сопернику создадим, и голы забьем.