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  • Аленичев: «Интересно будет взглянуть, как «Ростов» отреагирует на быстрый гол «Спартака»

Аленичев: «Интересно будет взглянуть, как «Ростов» отреагирует на быстрый гол «Спартака»

25 марта 2016, 01:42
17

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев вспомнил матч своей команды против «Ростова» в первом круге чемпионата России (1:0), а также поделился мнением о том, за счет чего красно-белые могут переиграть команду Курбана Бердыева в предстоящем после паузы на матчи сборных 22-м туре Премьер-лиги.

– В первом круге «Спартак» победил «Ростов» по-бердыевски, предельно насытив оборону. Может, следует и сейчас придерживаться той же тактики, учитывая, что она способна стать для соперника неожиданностью?

– После того матча меня многие критиковали. Но напомню, что тогда у нас не было выбора – много травмированных, дисквалифицированных. На скамейке находилась группа молодых ребят. Нужно понимать, что наша игра в 7 или даже 8 номинальных защитников в концовке была вынужденной мерой: три очка взяли – и забыли.

А сегодня могу уверенно сказать: подобное не повторится. Можно победить «Ростов» в куда более атакующей манере. Впрочем, пока большая часть футболистов в сборных, говорить о том, как именно мы построим игру, пока рано. Вот когда все вернутся, тогда определимся и с тактическим рисунком, и со стартовым составом.

– Не кажется ли вам, что именно во встрече с «Ростовом» на первый план выходит фактор первого гола? Ведь если долго не забивать дончане все больше «засасывают» соперника в свой футбол…

– На мой взгляд, тут важнее, даже не первый, а быстрый мяч. Конечно, буду очень рад, если у нас получится рано открыть счет. Интересно будет взглянуть, как ростовчане на это отреагируют – они ведь крайне редко пропускают первыми. Действуя предельно строго и дисциплинированно, эта команда ищет свой шанс на контратаках, именно они зачастую и приносят успех.

Правда, последний матч в Перми стал исключением – «Ростов» не сумел забить. Но их оборону – одну из организованных в лиге – пройти крайне непросто. Именно поэтому хотелось бы повторения сценария встречи с «Анжи», когда Зе Луиш забил уже на 4-й минуте.

– Дончане не напоминают кобру, которая быстро выбрасывается, жалит и сворачивается в клубочек?

– Все знают, что такое современный «Ростов». После потери мяча его игроки, включая нападающих, моментально садятся на свою половину поля. Но у ростовчан, как у всякой команды, есть некоторые минусы, и моя задача – поговорить на этот счет со своими футболистами. Если мы сумеем использовать эти недочеты, то, думаю, и проблемы сопернику создадим, и голы забьем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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sold93
1458865280
главное, чтоб сами не удивлялись своему быстрому голу
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REDWHITE_
1458884770
ДОЛЖНЫ ПОРВАТЬ РОСТОВ ВПЕРЕД СПАРТАК!!!
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REDWHITE_
1458885303
Московский "Спартак" фигурирует в художественном фильме "Коробка", поскольку председатель совета директоров красно-белых Леонид Федун быстрее других руководителей футбольных клубов отреагировал на просьбу продюсеров ленты предоставить тренировочные поля для съемок. Об этом на пресс- конференции, посвященной премьере фильма, сообщил продюсер Михаил Дегтярь. Предпремьерный показ картины о футболе состоялся в четверг в Москве. Фильм выйдет в широкий прокат 7 апреля. "Мы обращались в несколько команд. Нам было абсолютно все равно, какой клуб будет фигурировать в фильме. Он должен был быть профессиональным и быть из высшей лиги. Многие команды тянули время, с нами подолгу связывались их секретари и так далее. Но время съемок нас поджимало, - сказал Дегтярь. - В итоге я написал письмо на имя Леонида Федуна. И меня потрясло, что уже через четыре минуты после того, как мы отправили факс, мне позвонила секретарь Федуна и сказала, что клуб полностью готов сотрудничать с нами. Он дал нам тренировочные поля в "Сокольниках" и всю экипировку, необходимую для съемок. Так что получилось все это абсолютно спонтанно и без каких-либо знакомств". Роль тренера молодежной команды "Спартака" в фильме исполнил бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин. ****************** СПАРТАК, ЭТО НЕ КАБИНЕТНЫЕ КОНЕБОМЖИ!!! ВПЕРЕД СПАРТАК!!!
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ФК Зенит всея Руси
1458887065
Аленичев: – В первом круге «Спартак» победил «Ростов» по-бердыевски, предельно насытив оборону. ------------ Клёво.
Будет любопытно посмотреть столкновение двух трёхэтажных автобусов. Вот веселуха будет!
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REDWHITE_
1458888614
Спартак выиграет с тем же счетом, с каким коней вынесли.)) А вот ФК "Бомжевик" ждет горячий прием в Ростове)))) их просто уничтожат!
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1458893047
Вся Россия поддержит Ростов. - Лично я в принципе уважаю все клубы, которые поднимаются несмотря на мощнейший столичный прессинг, а успехи Ростова к тому же делают наш Чемпионат значительно интереснее.
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FanatSerj
1458893330
У Ростова имеется и план Б, не зря же Спартак в первом круге еле отскочил со своим 1-0. А так можно вспомнить и игру с Уралом 1-2 Ростов. Вот жаль Канги не будет, уж он то любит премиальные за Спартак получать )))
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VVM1964
1458900715
НИЧЬЕ БУДУ ОЧЕНЬ РАД .
Ответить
андрей андреев
1458907556
Харе базарить. Ясно же Ростов победит..
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