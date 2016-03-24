Карпин приготовил пиццу вместе с футболистами армавирского «Торпедо»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин, тренер-аналитик Алонсо Салинас Гиллермо, а также футболисты Сергей Мирошниченко, Роман Войдель, Роман Григорян и Василий Павлов в ресторане «Старый Город» провели мастер-класс по приготовлению пиццы, сообщает официальный сайт клуба.

Под руководством шеф-повара каждый член команды приготовил свою пиццу – с беконом, грибами, сыром, а затем угостил ею всех пришедших на это мероприятие. После дегустации продукта состоялась фото и автограф-сессия со всеми участниками мастер-класса.

«Сегодня мы готовили пиццу для наших болельщиков. Лично для меня, в мои 47 лет, кулинария и приготовление пищи – это конечно что-то неординарное и необычное. Кулинарный мастер-класс прошел отлично, все футболисты справились, думаю, что кто-то из них перепутал профессию», – сказал Карпин.

«Мне всегда приятно встречаться с болельщиками на наших клубных мероприятиях. Сегодня я научился готовить пиццу как профессиональный шеф-повар. Это ответственное занятие, ведь готовили мы не для себя, а для всех любителей футбола, которые пришли в “Старый город”. Кроме пиццы с ребятами еще приготовили легкую закуску – брускеты. Признаюсь, что сам я пиццу собственного приготовления попробовал, успел урвать кусочек. Считаю, что вышло очень вкусно! Но лучшие эксперты нашего кулинарного подвига – это наши болельщики, а сегодня они благодарили не только за голы и хорошую игру, но и за вкусную пиццу. Так что я думаю, что все получилось!», – добавил Павлов.