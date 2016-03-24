Мкртчян вернулся в расположение «Анжи» из сборной Армении

Полузащитник «Анжи» Карлен Мкртчян не сыграет за сборную Армении в товарищеском поединке со сборной Белоруссии из-за травмы.

«Из-за болей в спине я не тренировался около месяца. Сегодня в «Анжи» впервые за долгое время вышел на полноценную тренировку. Конечно, сейчас моя форма далека от идеальной. И сборной я в нынешнем состоянии едва ли смог бы помочь», – сказал футболист.

Хавбек уже вернулся в расположение «Анжи» и будет готовиться к матчу 22-го тура чемпионата России против «Терека».