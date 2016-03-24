Тыртышный: «Родина наказала Зинченко за патриотизм»

Какая разница. Ну сколько там ещё ей существовать, этой Украине.
А потом обязательно разрешат спортсменам перерегистрироваться в другие страны, кто куда захочет: в Венгрию, в Румынию, в Польшу, и неважно что они были когда-то за Бывшуюукраину заиграны.
Глава пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный прокомментировал невызов полузащитника Александра Зинченко в молодежную сборную Украины.
«Клуб «Уфа» рассматривал вариант натурализации Зинченко, но сам футболист решил остаться украинцем. Он никогда не скрывал, что любит свою Родину. И теперь Родина наказала его за патриотизм.
Пусть кому-то не нравится Россия, но отказаться от одного из лучших своих спортсменов и получить 0:2 от сборной пятого английского дивизиона — это мазохизм», – написал Тыртышный.