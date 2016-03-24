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    Тыртышный: «Родина наказала Зинченко за патриотизм»

    Глава пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный прокомментировал невызов полузащитника Александра Зинченко в молодежную сборную Украины.

    «Клуб «Уфа» рассматривал вариант натурализации Зинченко, но сам футболист решил остаться украинцем. Он никогда не скрывал, что любит свою Родину. И теперь Родина наказала его за патриотизм.

    Пусть кому-то не нравится Россия, но отказаться от одного из лучших своих спортсменов и получить 0:2 от сборной пятого английского дивизиона — это мазохизм», – написал Тыртышный.

    Источник: Instagram

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    24.03.2016 07:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 24 марта 2016, 11:26

      Какая разница. Ну сколько там ещё ей существовать, этой Украине.
      А потом обязательно разрешат спортсменам перерегистрироваться в другие страны, кто куда захочет: в Венгрию, в Румынию, в Польшу, и неважно что они были когда-то за Бывшуюукраину заиграны.

      5
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Ardenn 24 марта 2016, 18:25

      Вжэ ку-ку.

      0
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      Рейтинг: +34

      15426378s 24 марта 2016, 11:24

      что из этого делать сенсацию, не взяли , и что теперь?

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 24 марта 2016, 10:30

      не съем ..так надкусаю..на хера парня заигрывали за сборную..хохложопые хера с них взять..уроды..

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 24 марта 2016, 09:56

      На Украине такое огромное количество талантов, как жалко, что из-за кучки уродов, люди зомбируются и страдают... =(

      9
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      Рейтинг: +4830

      neveldomha 24 марта 2016, 09:32

      Ффу на них. Ущербное государство еще раз подтвердило свою ущербность.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 марта 2016, 09:30

      ФФУ прессуют нацики, вот они боятся. Но озвучить истинные мотивы не вызова можно и все поймут. В хохляндии все поддержут и скажут ура, а в России на это ответят вы олени. Вот и все.

      1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 24 марта 2016, 09:22

      ФФУ - просто трусы, они боятся озвучить истинную причину невызова Зинченко и остальных игроков РФПЛ. Противно до ужаса...

      4
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      Рейтинг: +82

      Academ 24 марта 2016, 09:20

      "получить 0:2 от сборной пятого английского дивизиона"
      Не понял о чем это?

      0
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      Рейтинг: -16

      bandini 24 марта 2016, 08:47

      Тарасова за майку с Путиным оштрафовали. А это что было, если не наказание за патриотизм ? Пусть патриотизм в данном случае выглядел разновидностью дебилизма (туркам "Локо" всё-таки проиграл), но патриотизм же...

      6
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      Рейтинг: +762

      sprint5 24 марта 2016, 08:30

      просто парня жалко

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