Дзагоев: «От матча с французами жду качественной игры с нашей стороны»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассуждает о предстоящих товарищеских матчах сборной России со сборными Литвы (26 марта в Москве) и Франции (29 марта в Париже).

«Конечно, с французами будет тяжелее, тем более мы будем играть на выезде. Но это хорошая возможность проверить свои силы, показать, на что мы способны. В принципе, с Португалией (14 ноября, 1:0) мы сыграли достаточно неплохо. Того же я жду от матча с французами. Качественной игры с нашей стороны, в первую очередь. С Литвой мы уже играли перед чемпионатом Европы 2012 года, но я думаю, с тех пор у них уже многое изменилось, и мне тяжело что-либо сейчас сказать об этой команде. Разве что мой давний партнер по команде и друг Дейвидас Шемберас играл за сборную этой страны», – сказал Дзагоев.