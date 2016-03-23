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    Ташуев: «У всех, кто приезжает на Украину, появляется какая-то вирусная инфекция»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев опроверг информацию о заболевании полузащитника Игоря Жураховского.

    «В первый раз слышу, что у Жураховского вирусная инфекция. Никаких инфекций в клубе не было. Думаю, что у всех, кто приезжает на Украину, появляется какая-то вирусная инфекция. Еще три года назад я работал в донецком «Металлурге», был шикарный чемпионат Украины, все было нормально. Сегодня футбол смешивают с чем-то другим, а это ненормально. Тот же Селезнев горит желанием выступать за сборную, да и мы рады этому. Жураховский хочет защищать честь своей страны, и это нормально.

    Я очень хорошо знаю главного тренера сборной Украины Михаила Фоменко. Это нормальный и порядочный человек, и он стал заложником ситуации», – сказал Ташуев.

    Напомним, что по заявлению федерация футбола Украины Жураховский покинул расположение молодежной сборной из-за болезни.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2016 21:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 марта 2016, 09:59

      Ну что же. Бог им судья!

      0
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      Рейтинг: +1810

      gor77 24 марта 2016, 06:11

      Спорт и политика - что может быть хуже...(((( Ладно олимпиада 1984 года, тогда действительно всё было на грани..., а теперь просто маразм из украинских штатов. Эх.(((((

      3
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 23:03

      В первый раз слышу, что у Жураховского вирусная инфекция. Никаких инфекций в клубе не было. Думаю, что у всех, кто приезжает на Украину, появляется какая-то вирусная инфекция.

      К великому сожалению это не инфекция, а фобия... русофобия (((

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