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  • Чугайнов: «Российские клубы превращаются в дорогие игрушки, мы идем по пути Катара и Эмиратов»

Чугайнов: «Российские клубы превращаются в дорогие игрушки, мы идем по пути Катара и Эмиратов»

23 марта 2016, 16:55
6

Бывший главный тренер «Сокола» Игорь Чугайнов поделился своим мнением о значительном улучшении результатов армавирского «Торпедо» в весенней части чемпионата ФНЛ, а также вспомнил скандальный матч подопечных Валерия Карпина против «Сибири» (2:2), который закончился массовой дракой на поле.

«Наверное, неправильно говорить только об одном Армавире. Это тенденция, когда богатые дяденьки, прикрываясь благими намерениями, уничтожают футбол как зрелище и как спорт. Такой же «Тосно», такой же «Краснодар». Клубы превращаются в дорогие игрушки, а их владельцы ведут нас по пути Катара и Эмиратов. Что хотят, то и творят: учат тренеров как тренировать, определяют составы, еще много чем занимаются. Почему они не используют те же методы в бизнесе? Галицкий ведь не ходит в магазины, чтобы показать кассирам как пробивать кассу, а строители не советуют своим подчиненным как нужно укладывать кирпичи. Потому что прогорят. А в футболе можно все. Прочитал тут высказывание Галицкого о том, как он учит Смолова бить по мячу «внутренней стопой». Такого удара в природе не существует! Как, на всякий случай, и удара внутренним коленом.

А потом получаем такие отрыжки, как в Новосибирске. Я понимаю, почему произошла драка: когда судья активно помогает сопернику, эмоции неизбежны. Третий пенальти — откровенный перебор. Заметьте, Низовцева пока отстранили только до конца сезона. Предвзято он действовал или нет — все равно наказание должно быть жестче. Говорят: мол, арбитры теряют квалификацию за время простоя. А как же мы, тренеры, сидим без работы по году? У нас судейство профессиональное или на общественных началах?

В ФНЛ очень много клубов ведут борьбу за выживание. Предстоит драка. Но если Армавиру дальше станут помогать так же настойчиво, то будет и Новосибирск-2 и Новосибирск-3. Безусловно, «Торпедо» провело хорошую селекцию, взяв известных футболистов по меркам ФНЛ. Тем не менее для того, чтобы выйти на качественно новый уровень, любой команде нужно время, если, конечно, этот процесс не носит искусственный характер», – сказал Чугайнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига ФНЛ Армавир Cибирь Краснодар Тосно Чугайнов Игорь
Комментарии (6)
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карасевщинa
1458742819
уроды ты где зинид то? все бы так вкладывались в футбол как краснодар,
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Krasnodar 123
1458745985
Ты кто такой? А? Был бездарем игроком теперь бездарь тренеришка? Молчи за умного сойдеш
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ZENIT GOAL
1458746725
Мысль правильная,в принципе,но только примеры Краснодара,Тосно и Торпедо совсем не в тему.Есть и более богатые клубы,где данная проблема выражена куда более показательно.
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FanatSerj
1458746844
С Краснодаром он явно перегнул, там то детский футбол развивают. А то что Российский футбол это дорогая игрушка уж давно так и конечно это плохо.
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никита голоян
1458754024
что-то он Зенит не вспомнил, и его покупки на газовые деньги, Локомотив , с его ценами на ж\д билеты.Не надо молиться на Галицкого ,но он действительно молодец, В команде нет ни одной уже раздутой звезды,великолепная детская академия ,поля 12 детских команд на полном содержании , летом сдается великолепный стадион,какого нет в России. и видимо парочка в Европе.
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Federalll
1458764079
Видать долго его мучил игровой запор, накипело что-то, вот и прорвал понос слов, когда мысли за языком не успевают. Хотя игроком по тем меркам нормальным был, да и с виду вроде бы не балобол
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