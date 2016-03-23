Чугайнов: «Российские клубы превращаются в дорогие игрушки, мы идем по пути Катара и Эмиратов»

Бывший главный тренер «Сокола» Игорь Чугайнов поделился своим мнением о значительном улучшении результатов армавирского «Торпедо» в весенней части чемпионата ФНЛ, а также вспомнил скандальный матч подопечных Валерия Карпина против «Сибири» (2:2), который закончился массовой дракой на поле.

«Наверное, неправильно говорить только об одном Армавире. Это тенденция, когда богатые дяденьки, прикрываясь благими намерениями, уничтожают футбол как зрелище и как спорт. Такой же «Тосно», такой же «Краснодар». Клубы превращаются в дорогие игрушки, а их владельцы ведут нас по пути Катара и Эмиратов. Что хотят, то и творят: учат тренеров как тренировать, определяют составы, еще много чем занимаются. Почему они не используют те же методы в бизнесе? Галицкий ведь не ходит в магазины, чтобы показать кассирам как пробивать кассу, а строители не советуют своим подчиненным как нужно укладывать кирпичи. Потому что прогорят. А в футболе можно все. Прочитал тут высказывание Галицкого о том, как он учит Смолова бить по мячу «внутренней стопой». Такого удара в природе не существует! Как, на всякий случай, и удара внутренним коленом.

А потом получаем такие отрыжки, как в Новосибирске. Я понимаю, почему произошла драка: когда судья активно помогает сопернику, эмоции неизбежны. Третий пенальти — откровенный перебор. Заметьте, Низовцева пока отстранили только до конца сезона. Предвзято он действовал или нет — все равно наказание должно быть жестче. Говорят: мол, арбитры теряют квалификацию за время простоя. А как же мы, тренеры, сидим без работы по году? У нас судейство профессиональное или на общественных началах?

В ФНЛ очень много клубов ведут борьбу за выживание. Предстоит драка. Но если Армавиру дальше станут помогать так же настойчиво, то будет и Новосибирск-2 и Новосибирск-3. Безусловно, «Торпедо» провело хорошую селекцию, взяв известных футболистов по меркам ФНЛ. Тем не менее для того, чтобы выйти на качественно новый уровень, любой команде нужно время, если, конечно, этот процесс не носит искусственный характер», – сказал Чугайнов.