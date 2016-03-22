Бергстрем: «Шведские и российские болельщики похожи»

Защитник «Рубина» Эмиль Бергстрем сравнил российских и шведских болельщиков.

«Шведские и российские болельщики похожи по темпераменту. Пока я сыграл в России не так много, чтобы сказать точно. В Швеции болельщики очень любят петь, за матч могут спеть около 20 разных песен. В Казани я тоже слышал, как болельщики нас поддерживали. Я пока не все понимаю, но отчетливо слышал слова «Ру-бин Ка-зань». Это очень приятно и придает сил, энергии.

Однозначно, в российском чемпионате выше темп, скорости, чем в Швеции. Все делается быстрее: передачи, перемещения. Переход в российский чемпионат – шаг вперед для меня, здесь я смогу развиваться как игрок. Даже за эти несколько матчей я кое-чему научился. Уверен, что и дальше буду прогрессировать», – сказал Бергстрем.

После своего перехода в «Рубин» Бергстрем провел за команду три матча.