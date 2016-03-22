Отец Абдулфаттаха: «Уже месяц ждем ответа от РФС»

Мансур Хассан Абдулфаттах, отец экс-защитника «Зенита» Баселя Абдулфаттаха, сказал, что его сын не может выступать за сборную Сирии без подтверждения из РФС.

«Нужна одна бумага: подтверждение, что Басель не заигран за сборную России. Если РФС поможет Баселю – он с апреля может играть за сирийскую сборную. ФИФА в принципе дала согласие, только она и Сирийская ассоциация футбола ждут ответа от российской стороны. Уже месяц прошел, а ответа нет, но надеемся скоро все решить, – сказал отец футболиста.

Напомним, Басель Абдулфаттах зимой перешел в сирийский клуб «Аль-Джаиш».