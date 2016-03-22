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    Кротов: «Доволен «Уфой», но хотелось бы вернуться в «Спартак»

    Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов порассуждал о выступлении своей команды в 21-м туре РФПЛ, а также отметил, что испытывает желание вернуться в свой прежний клуб – «Спартак».

    «Нынешнее место, конечно, не очень нас устраивает. Хотелось бы выбираться из этой ямы. В матче с «Динамо» не получился контроль мяча. Не забили свои моменты. Ну и, на мой взгляд, нужно было назначать пенальти. В последних играх нас как-то жестко судят. В пяти матчах около шести одиннадцатиметровых в наши ворота. Но, конечно, нельзя все пенять на судейство.

    «Спартак"? На данный момент я доволен «Уфой». У меня есть игровая практика. Это уже «Спартаку» решать, выкупать или нет. Но мне хотелось бы вернуться», – сказал Кротов.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    22.03.2016 01:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 02:03

      Что бы выйти на новый уровень, надо жилы рвать. Тот же Погребняк и Дзюба низами РФПЛ очищались в свое время. Так что все в твоих руках парень.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 23 марта 2016, 01:19

      Будет тренер поумнее чем сейчас - вернется.

      0
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      Рейтинг: +100621

      zigbert 22 марта 2016, 12:22

      Главное не останавливаться в росте.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 22 марта 2016, 09:22

      будет все нормально прорвет

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