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    Конте: «Мы осознаем, что есть команды, которые сильнее Италии»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте рассказал, что с нетерпением ожидает начала чемпионата Европы-2016 во Франции. Напомним, «скуадра адзурра» попала в квартет «Е», где сыграет с Ирландией, Швецией и Бельгией.

    «У меня большое желание хорошенько потрудиться. В июне нас ожидают значимые матчи, и я испытываю достаточное волнение.

    Два года команда этого добивалась. Мои глаза горят, и я готов во всех смыслах. Подобные события случаются в жизни лишь однажды. Я полон гордости, и я чувствую ответственность, от этого никуда не деться.

    Мы осознаем, что в теории есть команды, которые сильнее нас, но мы сможем нивелировать эту разницу благодаря желанию и упорному труду», – сказал Конте.

    Источник: Goal.com

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    22.03.2016 01:14
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