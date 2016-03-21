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    Бородюк хочет видеть в «Кайрате» Кержакова и Быстрова

    Главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк имеет желание пригласить в казахстанский клуб хавбека «Краснодара» Владимира Быстрова и нападающего «Цюриха» Александра Кержакова. Напомним, что оба игрока выступали ранее в составе «Зенита», а права на Кержакова до сих пор принадлежат питерскому клубу.

    «Кайрат» обладает сейчас хорошими финансовыми возможностями. Перед командой, вероятно, стоят серьезные спортивные и имиджевые задачи. Поэтому главный тренер заинтересован в услугах хорошо известных и еще не исчерпавших свой потенциал футболистов. К тому же, с Аршавиным, Быстровым и Кержаковым он знаком по работе в сборной», – рассказал в интевью известный спортивный журналист Леонид Генусов.

    Напомним, что не так давно в Алма-Ату перебрался экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин, подписавший соглашение по схеме «1+1». Также уже более года цвета «Кайрата» защищает еще один бывший игрок сине-бело-голубых Анатолий Тимощук.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    21.03.2016 23:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 марта 2016, 17:20

      А что, с таким составом в Европе Кайрат сделал бы себе имя. А потом туда по проторенной дорожке уезжали бы наши пенсионеры. Мне такой вариант нра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 марта 2016, 14:24

      Быстрова забирайте причем срочно !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 22 марта 2016, 08:55

      Пюйгренье бери

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 марта 2016, 08:35

      еще Сычева и Павлюченко

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 22 марта 2016, 05:30

      Потерянные футболисты и личности.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox 22 марта 2016, 03:42

      +Малафеев, Анюков, Зырянов, Широков, Данни

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