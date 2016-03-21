Дайк: «Выпью водки, если выиграем Кубок России»

Нападающий «Амкара» Брайт Дайк, этой зимой перешедший из американской МЛС, поделился своим мнением о РФПЛ.

– Какая первая мысль у тебя возникла при слове «Амкар»?

– Мне было интересно. Я поинтересовался о команде и всей лиге у своего кузена Эмануэля Эменике, у нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы. Они оба сказали, что в России хорошая по силе лига, в том числе и для того, чтобы прогрессировать. Кроме того, в «Амкаре» играет Фегор Огуде, которого я тоже знал, поэтому я обратил внимание на команду из Перми.

Я советовался с Эменике еще до того, как контракт с «Амкаром» стал реальностью, и уже после того, как подписал соглашение. Он говорил, что это хороший вариант, главное – проявить себя.

– У тебя уже сложилось впечатление об уровне российских команд и уровне чемпионата?

– Если команда будет играть также, как на Кубок с «Динамо», то мы можем прилично выступить в этом сезоне. Мы должны держать эту планку и даже стараться ее поднимать.

– Тебя узнают на улице болельщики? Готов к тому, что к тебе подойдет житель Перми и, например, предложит выпить водки?

– Ну, я вообще-то не пью такие напитки, но если мы выиграем Кубок России, то я обязательно выпью водки. Не ранее!