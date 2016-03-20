Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газизов: «Фримпонг покинет «Уфу», если не сможет выйти на свой прежний уровень»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своем отношение к хавбеку Эммануэлю Фримпонгу, отметив, что ганец покинет команду, если так и выйдет на свой привычный уровень.

    «Мы очень надеемся на Фримпонга. Он качественный игрок. Но что-то не клеится у него в России. То он получает повреждения, то другие различные нюансы. Никак не может войти в игровой ритм.

    Конечно, это ни его, ни команду не устраивает. Если будет так продолжать, то он покинет команду. Если он будет играть – то он нам помощник. Многое зависит от его желания и физического состояния. Если он себя проявит в последние девять туров, то будет хорошо.

    Когда мы его покупали, мы рассматривали его как игрока основного состава. Сейчас на его позиции есть хорошие прогрессирующие футболисты», – сказал Газизов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2016 23:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 марта 2016, 23:43

      Пусть в пинг-понг играет, блин.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11