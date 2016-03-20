«Краснодар» — «Локомотив». Онлайн-трансляция

«Краснодар» и «Локомотив» продолжают бороться если не за чемпионство, то уж точно за еврокубки, и сегодняшняя очная встреча команд поможет расставить все по своим местам.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 14:30. Не пропустите!