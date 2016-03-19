Раньери: «Теперь судьба чемпионства находится в наших руках»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери признал, что его команда может стать чемпионом Англии.

«Я не знаю, важно это или нет, но теперь все в наших руках. Мы должны рваться вперед, и не имеет значения, что будут делать другие. Никто не поможет нам – мы должны сами сделать свою работу. Если кто-то нас обойдет – что ж, молодцы, они будут чемпионами.

Мы не будем разочарованы, если не возьмем титул. Я доволен сезоном. Я помню его начало, и тогда нашей целью было сохранить команду в АПЛ», – сказал Раньери.