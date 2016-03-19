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    Петржела: «Поспорил с журналистом в прямом эфире, что «Зенит» не пройдет «Бенфику»

    Главный тренер «Баника» и экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступление сине-бело-голубых в Лиге чемпионов, а также остальных российских команд в весенней части еврокубков.

    – Матчи «Зенита» с «Бенфикой» смотрели?

    – Только первый, но уже тогда знал, что «Зенит» не выйдет. Ту игру я комментировал в студии чешского телевидения и даже поспорил с журналистом в эфире, что дальше пройдет «Бенфика». Потому что было видно: «Зенит» не играет на максимуме.

    Мне очень не нравится нынешний «Зенит». Могу выделить разве что Данни. А тот же Халк только стоит и ждет передачи. Это такая холодная команда!

    – Вас не удивляет, что из еврокубков уже вылетели все российские клубы?

    – Еще как удивляет! В России в футбол вкладываются такие деньги, игрокам и тренерам платят огромные зарплаты. Но результаты на евроарене говорят сами за себя.

    Надо работать, а не только тратить деньги. Деньги сами по себе ничего не сделают. Когда их слишком много, а работы мало, результаты печальны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2016 14:46
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