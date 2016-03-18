Мельгарехо: «Я дождался своего шанса и показал то, что могу»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо прокомментировал то обстоятельство, что он остался в запасе в матче 21-го тура РФПЛ против «Анжи». Футболист вышел на поле на 74 минуте вместо Дениса Глушакова и отметился голевой передачей.

«Ничего страшного не произошло. Всегда надо быть готовым помочь команде, ждал на лавке, когда меня выпустят. Бывают такие ситуации, когда главный тренер решает оставить тебя в запасе, но зато есть шанс выйти на замену. Я дождался своего шанса и показал то, что могу», – сказал Мельгарехо.

Также игрок оценил свое физическое состояние.

«Все лучше и лучше. Постепенно вкатываюсь в игру и могу приносить пользу команде».