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    РФПЛ. «Спартак» разгромил «Анжи» и вышел на третье место

    В матче 21-го тура РФПЛ «Анжи» на своем поле с крупным счетом уступил«Спартаку» – 0:4. Дублем отметился Зе Луиш, еще по одному голу забили Денис Глушаков и Квинси Промес.

    Отметим, что это первая крупная победа москвичей с 1 августа 2014 года, когда «Спартак» в первом матче под руководством Мурата Якина с аналогичным счетом 4:0 обыграл «Рубин».

    Этот результат позволил «Спартаку» подняться на третью строчку в турнирной таблице.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    Анжи – Спартак – 0:4 (0:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Зе Луиш, 4; 0:2 – Глушаков, 31; 0:3 – Промес, 67; 0:4 – Зе Луиш, 85.

    Анжи: Помазан, Агаларов, Гаджибеков, Жиров, Менса, Лазич (Гасанов, 83), Маевский, Хадарцев (Боли, 46), Бериша (Газимагомедов, 84), Эбесилио, Абдулавов.

    Спартак: Ребров, Комбаров, Макеев (Паршивлюк, 70), Боккетти, Гранат, Глушаков (Мельгарехо, 74), Зотов, Попов (Джано, 61), Ромуло, Промес, Зе Луиш.

    Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2016 21:20
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 19 марта 2016, 15:38

      Спартак, освободи 3 место Тереку!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 19 марта 2016, 13:36

      с победой спартак! но признаться стоит что анжи откровенно слабее,надо ещё работать и работать,особенно в обороне

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 09:01

      Молодца, Спартак! Знатно напихали!

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 09:00

      Завсегда рад поражениям Анжи, особливо с крупным счётом, ага!

      1
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      Рейтинг: +33

      Russianrfs 19 марта 2016, 02:43

      В сезоне первый раз крупно победили и какие вы щасливые . Ахуеваю . Кто там кричал спартак выше классом Анжи. А где этот класс был в пред..... встрече в москве....

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Russianrfs 19 марта 2016, 09:01

      И там класс Спартака был выше, но повезло Анжи.

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > Russianrfs 19 марта 2016, 17:47

      кто счастливый то? команда победила-хорошо,смотри сам не акуей когда в пердиве окажешься

      0
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 19 марта 2016, 00:12

      Не устаю повторять болельщикам Спартака: Аленичев строит новую команду, имейте терпение, вы на правильном пути. Может быть после этой победы, они задумаются так ли уж виноват нынешний тренер в том, что нынешний Спартак еще сырой? А что до моего Зенита, я уже устал писать, что Зенит и Спартак в этом сезоне конкуренты в борьбе за место в ЛЕ. И если для Зенита это провал, то для Спартака просто здорово будет в процессе строительства абсолютно новой команды еще и место приличное занять. Больше я этого не повторю, надоело.

      6
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      Рейтинг: +133

      gera123 18 марта 2016, 23:43

      зенитовские глоры, а чего вы здесь тужитесь то?!!! здесь ваш только судья был, а сама команда 20 числа играет, недотепы ббля

      -2
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      Рейтинг: +8

      Джавдет78 18 марта 2016, 22:48

      20 на сорок, а ты как там агаларов

      -1
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      Рейтинг: +11227

      alp 18 марта 2016, 22:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      щяас начнется )) - "если п мы так играли п всегда, мы п барсу п парвали потом зашили и еще раз порвали " ))))))

      -11
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      Рейтинг: +11227

      alp 18 марта 2016, 22:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну чо, "спартаковский дух, стеночка, мы чемпионы" ? )))

      -7
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