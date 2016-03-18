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    Гомес возвращается в сборную Германии

    Наставник сборной Германии Йоахим Лев назвал состав команды на товарищеские матчи с Англией и Италией, передает DW.

    В национальную команду вернулся нападающий «Бешикташа» Марио Гомес, а свой дебют может оформить защитник «Шальке-04» Джонатан Та.

    Состав:

    Вратари: Нойер («Бавария»), Лено («Байер»), тер Штеген («Барселона», Испания), Трапп («ПСЖ»).

    Защитники: Джан («Ливерпуль»), Гинтер («Боруссия» Д), Хектор («Кельн»), Хуммельс («Боруссия» Д), Мустафи («Валенсия»), Рюдигер («Рома»), Руди («Хоффенхайм»), Та («Байер»).

    Полузащитники: Беллараби («Байер»), Дракслер («Вольфсбург»), Гетце («Бавария»), Хедира («Ювентус»), Крамер («Байер»), Кроос («Реал»), Крузе («Вольфсбург»), Озил («Арсенал»), Подольски («Галатасарай»), Ройс («Боруссия» Д), Швайнштайгер («Манчестер Юнайтед»).

    Нападающие: Гомес («Бешикташ»), Мюллер («Бавария»), Шюррле («Вольфсбург»), Фолланд («Хоффенхайм»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2016 17:35
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 марта 2016, 19:31

      Чемпион мира по забиванию в пустые ворота

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      lowskilled>> 18 марта 2016, 17:44

      а полузащита?

      0
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