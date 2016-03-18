Непомнящий: «Я сам принимаю «Милдронат»

Наставник «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал новости о том, что клуб продолжает закупать «Милдронат» даже после запрета этого препарата.

- Вам что-то известно об этом?

– Могу сказать, что месяц назад мне самому выписали «Милдронат». И я его сейчас принимаю. Это связано с тем, что у меня была операция на сердце.

– Вам препарат выдают клубные врачи?

– Нет. Сам покупаю в аптеке. А что касается команды, первый раз об этом слышу. Доктора у нас – грамотные люди. Они принимают участие в семинарах. Очевидно, они обо всем знают. Я не могу сказать, в связи с чем этот препарат выписывался, а потом нет.

– Как вы вообще реагируете на новости о том, что российских спортсменов ловят на употреблении этого препарата?

– Конечно, для меня это новость номер один. Внимательно слежу за событиями. Уверен: если мои доктора знали, что это запрещенный препарат, они ни в коем случае не станут его применять. Люди много лет работают в клубе и абсолютно в теме.