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Непомнящий: «Я сам принимаю «Милдронат»

18 марта 2016, 13:03
1

Наставник «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал новости о том, что клуб продолжает закупать «Милдронат» даже после запрета этого препарата.

- Вам что-то известно об этом?

– Могу сказать, что месяц назад мне самому выписали «Милдронат». И я его сейчас принимаю. Это связано с тем, что у меня была операция на сердце.

– Вам препарат выдают клубные врачи?

– Нет. Сам покупаю в аптеке. А что касается команды, первый раз об этом слышу. Доктора у нас – грамотные люди. Они принимают участие в семинарах. Очевидно, они обо всем знают. Я не могу сказать, в связи с чем этот препарат выписывался, а потом нет.

– Как вы вообще реагируете на новости о том, что российских спортсменов ловят на употреблении этого препарата?

– Конечно, для меня это новость номер один. Внимательно слежу за событиями. Уверен: если мои доктора знали, что это запрещенный препарат, они ни в коем случае не станут его применять. Люди много лет работают в клубе и абсолютно в теме.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Томь Непомнящий Валерий
Комментарии (1)
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Вомбат
1458316415
Кто-нибудь прочтет это, стукнет в ВАДА и привет - не будет у Томи наставника. Ах да, он же не спортсмен! Ничего, скоро МОК и ФИФА решат что тренерам тоже нельзя глотать таблетки российского производства. Причем не только мельдоний. Кто из тренеров после 1 января 2017 года попадется на российских таблетках - пожизненная дисквалификация. Надо еще на артистов балета, а потом дипломатов и политиков распространить правило, чтобы сдавали пробы на допинг. Тогда можно смело будет отчитываться перед начальством, что санкции против ненавистной страны наконец сработали.
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