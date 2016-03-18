Пеллегрини требует от «Зенита» 4 миллиона и полное обновление состава

Руководство «Зенита» близко к договоренности с чилийским специалистом Мануэлем Пеллегрини, который возглавляет «Манчестер Сити». Стороны уже согласовали зарплату тренера, которая составит 4 миллиона евро в год.

Загвоздка при переговорах состоит в том, что чилиец потребовал от «Зенита» значительных средств на трансферную кампанию. Пеллегрини настаивает на тотальном обновлении команды. При этом со следующего сезона бюджет клуба будет уменьшен и вряд ли составит более 135 миллионов долларов.

Напомним, летом Пеллегрини покинет «Манчестер Сити» из-за того, что «горожан» возглавит Хосеп Гвардиола.