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  • Пеллегрини требует от «Зенита» 4 миллиона и полное обновление состава

Пеллегрини требует от «Зенита» 4 миллиона и полное обновление состава

18 марта 2016, 10:35
47

Руководство «Зенита» близко к договоренности с чилийским специалистом Мануэлем Пеллегрини, который возглавляет «Манчестер Сити». Стороны уже согласовали зарплату тренера, которая составит 4 миллиона евро в год.

Загвоздка при переговорах состоит в том, что чилиец потребовал от «Зенита» значительных средств на трансферную кампанию. Пеллегрини настаивает на тотальном обновлении команды. При этом со следующего сезона бюджет клуба будет уменьшен и вряд ли составит более 135 миллионов долларов.

Напомним, летом Пеллегрини покинет «Манчестер Сити» из-за того, что «горожан» возглавит Хосеп Гвардиола.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Пеллегрини Мануэль
Комментарии (47)
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джон базелон
1458288431
Это просто кошмар.Платить одному тренеру,причём плохому,4 миллиона ЕВРО в год!!??Лучше переводите эти деньги ежегодно на лечение детей,обустройство дворов,школ и детских садов!Как же достала эта не справедливость!Я как ветеран боевых действий,получаю 2300 в месяц,а тут 4 миллиона в год,да ещё такому посредственному тренеру,ужас.Возьмите и поставьте нашего,русского,уберите этих Халков,Витселей.Уверен,что результат будет не хуже чем у АВБ.
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Vinnie Jones
1458289794
Поставьте Семака главным, результат будет не хуже. Ваш чилиец только позавчера за столько лет с МС в 1/4 вышел, имея такие средства в бюджете.Семаку надо дать шанс.
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GoldPlayFIFARus9
1458290726
Он в курсе,что у нас есть этот ссаный лимит? И что среди российских игроков,у нас по сути лучшие играют...
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sidul1
1458291178
мудко поставить тренером,руководство зенита в футболе ноль
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REDWHITE_
1458292074
Пеллегрини настаивает на тотальном обновлении команды. Просит вышвырнуть дзюбу, а вместо него купить Мудко и Карасева.
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polyshuk23
1458292498
тогда от туда больше половины свалит и в первую очередь Дзубасек и кокоша вот пускай поищат новый клуб и большую зарплату им некто платить не будет :)
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REDWHITE_
1458292549
а где Наташа Кастита??
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ФК Зенит всея Руси
1458292694
Пустые, бессмысленные журналистские байки. А личный звездолёт там случайно Пеллегрини не требует? Да и что вы зациклились на этом стрраном Пеллегрини - вон у вас целый Моуринью не окучен. Пишите, не стесняйтесь.
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Flamencoo
1458294766
Лучше бы Бердыева подписали!!! Зенит просто обязан проходить в 1.4 ! Есть все для этого посмотрите на футболистов Зенита они ведь все игроки мирового класса!!! Один Гарай чего стоит!!!
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REDWHITE_
1458302938
неужели кому-то интересен этот газбомжпроект???
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