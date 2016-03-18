Жеребьевка Лиги Европы начнется в 15:00

Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы. Стартует мероприятие в 15:00 по московскому времени.

Напомним, в 1/4 финала пробились «Севилья» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Атлетик» (Испания), «Шахтер» (Украина), «Вильярреал» (Испания), «Спарта» (Чехия), «Ливерпуль» (Англия) и «Брага» (Португалия).

Никаких ограничений при жеребьевке нет. Первые матчи этой стадии состоятся 7 апреля, ответные – 14 апреля.

Посмотреть жеребьевку в прямом эфире можно будет на телеканале «Футбол 1».