Лига Европы. «Вильярреал», «Атлетик» и «Спарта» вышли в четвертьфинал

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» и «Байер» сыграли вничью – 0:0.

Первая встреча этих команд завершилась победой «Вильярреала» со счетом 2:0.

Таким образом, из этой пары в следующий раунд вышел «Вильярреал»

В других ответных играх «Валенсия» обыграла «Атлетик», но за счет выездного гола в 1/4 финала прошли баски; «Спарта» разгромила «Лацио», чем также обеспечила себе участие в следующем этапе.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

Валенсия (Испания) – Атлетик (Испания) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мина, 13; 2:0 – Сантос, 37; 2:1 – Адурис, 75.

Байер (Германия) – Вильярреал (Испания) – 0:0 (0:0)

Лацио (Италия) – Спарта (Чехия) – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Докал, 10; 0:2 – Крейчи, 12; 0:3 – Юлис, 44.

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