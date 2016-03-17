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    Раньери: «Беспокоюсь из-за вызова Канте и Дринкуотера в сборные»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал вызов Дэнни Дринкуотера и Н’Голо Канте в сборные Англии и Франции соответственно.

    «Я начинаю беспокоиться. Я бы хотел, чтобы они были со мной, но я понимаю, почему их вызвали.

    С самого начала нам нужно было построить фундамент команды и выработать победный менталитет – это еще один маленький шаг. Игроки, которые раньше не попадали в свои сборные, теперь получают вызовы туда.

    Это очень важно, ведь так они становятся увереннее.

    Для меня это, конечно, непросто, поскольку на следующей неделе мне придется заниматься с небольшим числом футболистов. Надеюсь, все вернутся из сборных без травм», – сказал Раньери.

    Источник: Goal.com

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    17.03.2016 20:26
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