Раньери: «Беспокоюсь из-за вызова Канте и Дринкуотера в сборные»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал вызов Дэнни Дринкуотера и Н’Голо Канте в сборные Англии и Франции соответственно.

«Я начинаю беспокоиться. Я бы хотел, чтобы они были со мной, но я понимаю, почему их вызвали.

С самого начала нам нужно было построить фундамент команды и выработать победный менталитет – это еще один маленький шаг. Игроки, которые раньше не попадали в свои сборные, теперь получают вызовы туда.

Это очень важно, ведь так они становятся увереннее.

Для меня это, конечно, непросто, поскольку на следующей неделе мне придется заниматься с небольшим числом футболистов. Надеюсь, все вернутся из сборных без травм», – сказал Раньери.