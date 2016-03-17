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    Суд не принял к рассмотрению иск о банкротстве «Ростова»

    Арбитражный суд Ростовской области пока не принял иск о банкротстве «Ростова» от компании «Агрофест-Дон».

    В суде потребовали от истца устранить недостатки по своему заявлению. «Агрофест-Дон» должен предоставить доказательства оплаты госпошлины и вручения направления должнику.

    Напомним, что согласно мировым соглашениям, клуб должен был до 1 декабря 2015 года выплатить «Агрофест-Дону» почти 70 миллионов рублей.

    Источник: ТАСС

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    17.03.2016 16:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 16:26

      Пиар-акция? Не поверю, что юрист заявителя забыл приложить квитанцию об оплате госпошлины, ага. Или уже в канцелярии суда потеряли?

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Aztec58 17 марта 2016, 21:18

      Это Ростов,могли и Юриста потерять))))) Если непонятливый)))

      0
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 17 марта 2016, 16:14

      продадут игрочишку за 2 ляма $ и закроют долг. делов то.

      -1
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