Суд не принял к рассмотрению иск о банкротстве «Ростова»

Арбитражный суд Ростовской области пока не принял иск о банкротстве «Ростова» от компании «Агрофест-Дон».

В суде потребовали от истца устранить недостатки по своему заявлению. «Агрофест-Дон» должен предоставить доказательства оплаты госпошлины и вручения направления должнику.

Напомним, что согласно мировым соглашениям, клуб должен был до 1 декабря 2015 года выплатить «Агрофест-Дону» почти 70 миллионов рублей.