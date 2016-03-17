Суд не принял к рассмотрению иск о банкротстве «Ростова»

Пиар-акция? Не поверю, что юрист заявителя забыл приложить квитанцию об оплате госпошлины, ага. Или уже в канцелярии суда потеряли?
Арбитражный суд Ростовской области пока не принял иск о банкротстве «Ростова» от компании «Агрофест-Дон».
В суде потребовали от истца устранить недостатки по своему заявлению. «Агрофест-Дон» должен предоставить доказательства оплаты госпошлины и вручения направления должнику.
Напомним, что согласно мировым соглашениям, клуб должен был до 1 декабря 2015 года выплатить «Агрофест-Дону» почти 70 миллионов рублей.