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  • Дьяков: «Самый чудной и веселый парень в «Ростове» — это Канга»

Дьяков: «Самый чудной и веселый парень в «Ростове» — это Канга»

17 марта 2016, 14:30
8

Защитник «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, что он следит за своим бывшим клубом «Ростовом».

«Смотрю все матчи «Ростова», может быть, пропустил один-два. Может, кому-то не понравится игра команды, но если они станут чемпионами, то всем будет по барабану, как они играют. Думаю, Бердыев — самый сильный тренер в моей карьере.

Самый чудной и веселый парень в «Ростове» — это Канга. Он как-то боялся чего-то, одна майка, одни кроссовки, из Африки — бедная семья. Короче говоря, играем со «Спартаком», по-моему, у нас были повышенные премиальные — 20 тысяч евро, и Канга потом спросил, на всю ли команду такие премиальные. Ему сказали, что каждому. А он раза три переспросил. Потом у него появилось много маечек, часики», — сказал Дьяков.

Напомним, что 27-летний Дьяков выступал за «Ростов» с 2012 по 2015 годы, а затем перебрался в «Динамо».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Дьяков Виталий Канга Каку Гуелор Бердыев Курбан
Комментарии (8)
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Aztec58
1458214862
Только почему-то этого Кангу судьи-расисты любят обижать. Вот Карась в частности, после симуляции Уциева удалил афри прямой красной, ага.
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Garrincha58
1458216339
Дьков наверное локти кусает что ушел из Ростова в клоаку Динамо
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андрей андреев
1458218755
Канга красава, а Дьяк говорил уже что его нае..ли в Динамо
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castromen
1458218980
Эх Виталий,подождал-бы годик с переходом,глядишь и чемпионом бы перешел.
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K1llSwitch
1458225254
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи. Витале удачи! Знай, в Ростове не забудут финал кубка, слова, сказанные рыжему на награждении и твоё письмо болельщикам! Красава )
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