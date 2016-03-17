Дьяков: «Самый чудной и веселый парень в «Ростове» — это Канга»

Защитник «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, что он следит за своим бывшим клубом «Ростовом».

«Смотрю все матчи «Ростова», может быть, пропустил один-два. Может, кому-то не понравится игра команды, но если они станут чемпионами, то всем будет по барабану, как они играют. Думаю, Бердыев — самый сильный тренер в моей карьере.

Самый чудной и веселый парень в «Ростове» — это Канга. Он как-то боялся чего-то, одна майка, одни кроссовки, из Африки — бедная семья. Короче говоря, играем со «Спартаком», по-моему, у нас были повышенные премиальные — 20 тысяч евро, и Канга потом спросил, на всю ли команду такие премиальные. Ему сказали, что каждому. А он раза три переспросил. Потом у него появилось много маечек, часики», — сказал Дьяков.

Напомним, что 27-летний Дьяков выступал за «Ростов» с 2012 по 2015 годы, а затем перебрался в «Динамо».