Лига чемпионов. «Барселона» вновь победила «Арсенал» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле обыграла «Арсенал» и вышла в четвертьфинал. Счет в первом тайме открыл форвард каталонцев Неймар. В начале второй половины хавбек гостей Мохамед Эль-Ненни восстановил равновесие. Впрочем, затем нападающие «Барселоны» Луис Суарес и Лионель Месси забили еще по голу. Напомним, что в первом матче каталонцы победили со счетом 2:0

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Барселона (Испания) - Арсенал (Англия) - 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 - Неймар, 19; 1:1 - Эль-Ненни, 50; 2:1 - Суарес, 63; 3:1 - Месси, 87