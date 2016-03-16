Энрике определился с заявкой на матч с «Арсеналом»

Тренерский штаб «Барселоны» определил 18 футболистов, которые попадут в заявку команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

Матч из-за дисквалификации пропустит Жерар Пике, но зато Луис Энрике сможет рассчитывать на Арду Турана.

Состав «Барселоны»: Браво, тер Штеген, Ракитич, Бускетс, Дани Алвес, Туран, Иньеста, Суарес, Месси, Неймар, Маскерано, Бартра, Мунир, Альба, С. Роберто, А. Видаль, Вермален, Матье.

Напомним, что в первой игре каталонцы уверенно победили соперника со счетом 2:0.