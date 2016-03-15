Тер Штеген: «Месси может то, чего другие не могут»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» расхвалил своего партнера по команде Лионеля Месси.

«Завтрашний матч будет трудным, но я воодушевлен тем, что снова займу место в воротах. «Арсенал» очень опасен в атаке. Нашей защите нужно не терять бдительности. Мы смогли это сделать в первом матче.

Все знают, что Лионель Месси – лучший игрок в мире. Он может сотворить то, что никому другому не под силу», – сказал немец.

Напомним, что «Барселона» и «Арсенал» сыграют завтра, 16 марта. Начало встречи в 22:45 по московскому времени. Первый матч каталонцы выиграли со счетом 2:0.