Пеллегрини: «Я выставлю сильнейший состав на матч с «Динамо»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини рассказал о своих ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (3:1 – первая встреча).

«Я считаю, что «Манчестер Сити» прогрессирует в Лиге чемпионов. До моего прихода команда не могла выйти из группы, а со мной сделала это дважды за последние два года. Думаю, в этом сезоне мы еще немного прибавили, потому что заняли первое место в группе и сейчас претендуем на выход в четвертьфинал.

Впрочем, важно помнить, что эта задача еще не решена. Нам будет противостоять серьезный соперник, который не раз участвовал в матчах на таком уровне. Так что наша главная цель – пройти в четвертьфинал, а там уже посмотрим, с кем предстоит сыграть.

Матч начнется при счете 0:0, и на своем поле мы должны быть лучше «Динамо». Я выставлю сильнейший состав, потому что в этой встрече нам необходимо побеждать», – сказал Пеллегрини.

Напомним, что матч «Манчестер Сити» - «Динамо» пройдет сегодня, 15 марта. Начало встречи в 22:45 по мск.