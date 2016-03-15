Каррагер: «Луис Суарес – лучший нападающий в мире»

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что форвард «Барселоны» Луис Суарес способен получить «Золотой мяч».

«Луис Суарес – лучший нападающий в мире. Если вы меня спросите про трех лучших игроков мира, то я скажу: Суарес, Месси и Роналду.

Суарес сделал «Барселону» лучше, чем она была при Гвардиоле. Не думал, что его сотрудничество с Месси приведет к тому, что он станет настолько хорош. Его задача – стать номером один в мире, и у него есть талант, чтобы получить «Золотой мяч», – сказал Каррагер в интервью Sport Witness.

Напомним, что Каррагер играл с уругвайцем в «Ливерпуле».