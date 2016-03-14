Врач ЦСКА: «Муса будет готовиться к матчу с «Кубанью»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов прокомментировал состояние здоровья нападающего Ахмеда Мусы, который получил рассечение по ходу матча 20-го тура Премьер-лиги с «Ростовом» (0:2).

«После столкновения с игроком «Ростова» Муса получил рассечение верхнего века. За пределами поля игроку остановили кровотечение, наложили давящую повязку, и он смог продолжить игру.

По окончании матча Ахмеду наложили специальные стрипы, стянувшие края раны. Муса будет готовиться к следующей игре против «Кубани», — сказал Керимов.

Напомним, что матч ЦСКА — «Кубань» состоится 19 марта.