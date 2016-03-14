Абдулфаттах: «Первый дивизион Сирии сильнее второго российского»

Воспитанник «Зенита» и бывший игрок молодежной сборной России Басель Абдулфаттах рассказал о своем переезде в сирийский чемпионат.

«В России интерес был, я общался с агентами, но это было всe поверхностно — то есть, то нет. И я решил попробовать что-то новое. Тем более здесь есть перспектива роста и возможность сыграть за сборную. Высший дивизион Сирии сильнее второго российского, это точно.



Да и дело не в деньгах, я больше думаю о спортивной составляющей, хочу набрать форму, сделать документы. Больших денег здесь нет. По зарплатам одно и то же со вторым дивизионом. Хорошо, что хоть чемпионат идет в такое непростое время, причем его проводят на высшем уровне, что вызывает большое уважение», - сказал Абдулфаттах.