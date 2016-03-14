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  • Абдулфаттах: «Первый дивизион Сирии сильнее второго российского»

Абдулфаттах: «Первый дивизион Сирии сильнее второго российского»

14 марта 2016, 11:40
2

Воспитанник «Зенита» и бывший игрок молодежной сборной России Басель Абдулфаттах рассказал о своем переезде в сирийский чемпионат.

«В России интерес был, я общался с агентами, но это было всe поверхностно — то есть, то нет. И я решил попробовать что-то новое. Тем более здесь есть перспектива роста и возможность сыграть за сборную. Высший дивизион Сирии сильнее второго российского, это точно.

Да и дело не в деньгах, я больше думаю о спортивной составляющей, хочу набрать форму, сделать документы. Больших денег здесь нет. По зарплатам одно и то же со вторым дивизионом. Хорошо, что хоть чемпионат идет в такое непростое время, причем его проводят на высшем уровне, что вызывает большое уважение», - сказал Абдулфаттах.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Абдулфаттах Басель
Комментарии (2)
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Aztec58
1457964288
Второго российского? ПФЛ или он имеет в виду ФНЛ? По любому гонит, в Сирии никогда не было приличного футбола, ага, им до Ирана, как до луны. Но я за Башара!
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KuPe4iK
1457970019
Гражданство дадут,худо сыграеит в армию заберут...
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