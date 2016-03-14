Ибрагимович: «Я останусь в «ПСЖ», если Эйфелеву башню заменят моей статуей»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович пошутил на тему того, что сможет заставить его остаться в парижском клубе. Напомним, срок действующего соглашения 34-летнего шведа рассчитан до лета нынешнего года.

«Вряд ли они согласятся заменить Эйфелеву башню моей статуей, однако, если это все же произойдет, обещаю остаться в Париже. Сейчас же дела обстоят так, что в следующем сезоне я буду выступать в другом клубе», – приводит слова Ибрагимовича beIN Sports.

В текущем чемпионате Франции форвард принял участие в 24-х матчах, забил 27 голов и сделал 11 результативных передач.