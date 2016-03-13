Газзаев: «Министерство спорта и РФС обязаны до конца сезона жестко проверять на допинг всех игроков»

Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что министерству спорта и футбольной федерация России необходимо ужесточить допинговую проверку российских игроков накануне чемпионата Европы-2016 во Франции.

«Сейчас все игроки, которые являются потенциальными кандидатами в сборную, будут стараться проявить себя в играх национального первенства с лучшей стороны ради приглашения в национальную команду для участия в чемпионате Европы. Надеюсь, что никого не поймают с допингом перед Евро-2016.

Министерство спорта РФ и федерация футбола страны должны проводить жесточайшее тестирование игроков всех клубов после каждого тура вплоть до конца сезона. Слишком уж нехорошая тенденция наметилась в последнее время», – сказал Газзаев.