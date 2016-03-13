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    Селезнев: «Я простил долги «Днепру»? Это неправда»

    Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев, в зимнее трансферное окно перешедший в краснодарскую команду из «Днепра», рассказал об особенностях своего расставания с украинским клубом. Об этом форвард поделился в интервью «Sport Arena».

    – Говорили, что твой переход состоялся еще и потому, что ты простил долги клубу, поэтому переходил свободным агентом. Можешь это прокомментировать?

    – Не могу.

    – Но это правда?

    – Неправда. У нас есть договоренность с президентом «Днепра». Ему большое спасибо за все спасибо. Ничего плохого не могу о нем сказать. Он мне очень помог во многих ситуациях.

    – Говорили, что ты был чуть ли не единственным человеком в команде, у кого была с ним прямая связь.

    – Я не созванивался с ним каждый день, но общался. Он меня понял. Я мог остаться в «Днепре», и Игорь Валерьевич, наверное, этого хотел. Но я понимаю финансовую ситуацию в Днепропетровске. Он действительно откликнулся, и мы говорили только о моих делах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2016 17:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 13 марта 2016, 18:37

      Через несколько лет может и вернут долги и скорее всего не полностью!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 17:34

      Вишь какой верный, ага, вернётся на Украйну, так ещё и Кубань со всей РФПЛ жидко обкакает, ага.

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