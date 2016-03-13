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Корнеев: «Слабо верю в то, что «Зенит» сможет догнать ЦСКА»

13 марта 2016, 16:17
4

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился своим мнением о возможных причинах неудачной игры питерцев в весенней части сезона.

— Чемпион России по весне неприятно удивляет, команда сейчас не блещет результативностью. В чем дело? Плохо готовы физически?

— Скорее всего, да. Потому что если брать основную ударную силу в атаке — Халка, Дзюбу, то создается впечатление, что они до сих пор втягиваются в сезон. Несмотря на то что команда создает моменты (тот же Дзюба мог забить «Бенфике» несколько мячей), каждый раз чего-то не хватает для гола. Как правило, если игрок находится в стопроцентной физической форме, он свои шансы использует. Ну или хотя бы большинство своих шансов. К сожалению, сейчас мы этого не наблюдаем. Халк ищет себя, Данни тоже в поиске. Наверное, нет ни одного футболиста в «Зените», о ком можно было бы сказать, что на данном отрезке времени он является лидером команды. За исключением, пожалуй, Витселя, который стабильно держит свой уровень.

— Могло ли на команду повлиять то, что об отставке главного тренера объявили заранее?

— Вряд ли здесь уместно говорить об отставке. Виллаш-Боаша не увольняют, у него, насколько мне известно, заканчивается контракт. Игроки топовой команды не должны реагировать на смену тренера, ведь у каждого из них есть контракт. Думаю, те, кто сейчас играет за «Зенит», хотят продлить свои соглашения с клубом — значит надо выходить на поле и доказывать, что они этого достойны. Каждый топовый игрок прежде всего заинтересован в развитии своей карьеры, независимо от того, уйдет тренер или останется.

— Чемпионская гонка для «Зенита» закончена?

— В футболе всякое случается. Но глядя на ЦСКА, я слабо верю в то, что «Зенит» сможет догнать армейцев. Поражение ЦСКА от «Ростова»? Даже если отрыв сократится до шести очков, все равно это достаточно большой гандикап. ЦСКА не станет легко терять очки, а «Зениту» по возможности нужно выиграть все оставшиеся матчи. Это сделать трудно.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (4)
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Aztec58
1457876670
А ты верь, верь!
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андрей андреев
1457877121
Это цска может догнать Зенит (с такой игрой как вчера)))
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REDWHITE_
1457878909
Еще один Ыксперт нарисовался))
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Garrincha58
1457885168
догнать ЦСКА? а Ростов что не надо догонять Корней чего языком чесать иди тренируй пацанов
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