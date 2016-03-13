Оланаре: «ЦСКА сможет взять верх над «Ростовом» в чемпионской гонке»

Нападающий московского ЦСКА Аарон Оланаре поделился своими впечатлениями от игры с «Ростовом» (0:2) в 20 туре российской Премьер-лиги, а также оценил шансы армейцев на чемпионство.

— Могу сказать, что игра развивалась неплохо до пропущенного гола. До того все шло нормально.

— Что говорил тебе Леонид Слуцкий перед выходом на замену?

— Чтобы я цеплялся за все мячи, усилил атаку, чтобы играл на передней линии и не опускался назад.

— В этой игре был твой полноценный дебют, ты получил немало игрового времени…

— Очень здорово, что я получил игровую практику! Я стараюсь как можно быстрее разобраться в требованиях, адаптироваться в команде. Могу сказать, что для меня сегодня была важная игра, рад, что получил возможность принять в ней участие.

— В турнирной таблице установилось двоевластие. Как оценишь шансы ЦСКА, несмотря на поражение?

— Да, обе команды имеют равное количество очков, но думаю, что для нас это не так страшно. Наша команда обладает лучшим подбором игроков, и поэтому, считаю, мы сможем взять верх над «Ростовом» в этой гонке.