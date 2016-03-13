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    Гамула: «За два тайма ЦСКА не имел ни одного момента, а «Ростов» еще мяча три мог забивать»

    Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал успех основной команды в матче 20 тура российской Премьер-лиги против московского ЦСКА (2:0).

    «Наша команда непосредственно готовится к каждой игре, никакой эйфории нет, о Лиге чемпионов вообще в команде никто не говорит. В игре с ЦСКА ребята показали свою подготовку, вообще не дали армейцам себя проявить. За два тайма ЦСКА не имел ни одного момента, а «Ростов» еще мяча три мог забивать. Команда вышла как на последнюю игру, здорово проявила себя в тактическом плане, каждый футболист здорово держал свою позицию. «Ростов» победил заслуженно и дальше будет еще увереннее выступать в чемпионате.

    Бердыев? Он сплотил всех ребят, зарядил одной целью. Видно, что они еще с прошлого года выходят и бьются в каждой встрече, равнодушных в «Ростове» нет. Все это рука главного тренера, но и футболисты у нас очень квалифицированные. Все это результат совместной работы и ряда факторов, но рука Курбана Бердыева имеет огромнейшее влияние на происходящее», - отметил Гамула.

    Источник: Rusfootball.info

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    13.03.2016 12:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 13 марта 2016, 15:51

      Мммдааа... Согласен((((

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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 13 марта 2016, 13:57

      Бердыева в сборную надо

      0
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