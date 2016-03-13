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    Хенти: «Москва напоминает мне Нигерию. Мне кажется, тут круто жить!»

    Новичок «Локомотива» нападающий Эзекиэль Хенти рассказал об адаптации к жизни в российской столице.

    – Как в Москве себя чувствуете? Город не кажется слишком большим?

    – Нет, по первым впечатлениям, это пока лучший город, в котором я когда-либо жил. Даже лучше Милана! Почему? Нравится, что Москва постоянно в движении. А еще здесь сумасшедший трафик и такие же водители. Знаете, это как в Нигерии! Мой родной город Лагос не такой красивый, конечно, зато водители такие же безбашенные. Сижу сейчас в машине и понимаю, как Москва напоминает Нигерию. Мне кажется, тут круто жить!

    Источник: «Советский спорт»

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    13.03.2016 09:37
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +10

      Relog 14 марта 2016, 11:27

      еще привыкнуть осталось к футбольным полям осенью и весной, вот это для него будет испытание номер 1))

      0
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 13 марта 2016, 22:01

      Хахаха)))))) не только москва но и вся рф))))) россия это нигерия в снегу)))))))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 16:22

      Ахахахахах! Молодец афри, без предрассудков! Москваабад давно уже нигерийский город, ага.

      6
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 13 марта 2016, 16:14

      Москва - большая деревня

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > GoldPlayFIFARus9 13 марта 2016, 16:25

      Скорее ауло-кишлак, ага

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 марта 2016, 15:28

      москав самый гнусный город и его заполонили черные и папуасы

      5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Garrincha58 13 марта 2016, 16:27

      Соглашусь, ага, когда-то сердце России, теперь - теперь раковая метастаза, к большому сожалению.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      Taps 13 марта 2016, 15:04

      Гнусный негр - путь убирается в Африку.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      vislipusli 13 марта 2016, 13:33

      есть же в нашей стране ещё маленькая кучка людей с менталитетом папуасов, которые постоянно переживают: что же о нас подумает иностранный белый (чёрный) господин? Москва - лучший город на земле, с ним может соперничать только Ленинград.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vislipusli 13 марта 2016, 16:26

      Открой инет и посмотри какие города и страны самые лучшие для жизни(Россия по-моему на 57 месте, рядом с Тринибад и Табадо. Это ..опа мира

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 13 марта 2016, 12:15

      Как говорится,со стороны всегда видней!

      1
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 13 марта 2016, 12:13

      вова позволил думать что москва это нигерия!!!спасибо Путину что превратил с России говнопад

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > BlackMurder 13 марта 2016, 12:46

      То есть в том, что ты пидорасом родился - Путин виноват?

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ФК Зенит всея Руси 13 марта 2016, 16:28

      НЕт Путин виноват в том,что такие как ты оскорбляют людей. Безнаказанно

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > андрей андреев 13 марта 2016, 18:29

      Не стой дубиной. Поплачь.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 марта 2016, 11:20

      XD,ну прям один в один

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