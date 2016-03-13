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  • Дмитрий Комбаров: «У нас остаются шансы пробиться в Лигу чемпионов»

Дмитрий Комбаров: «У нас остаются шансы пробиться в Лигу чемпионов»

13 марта 2016, 08:34
46

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от матча 20-го тура РФПЛ против «Амкара» (2:1). Игрок считает, что его команде по силам пробиться в Лигу чемпионов.

«Никак не должны были проигрывать этот матч. Сейчас каждая игра либо откидывает назад, либо дает шансы бороться за высокие места. У семи-восьми команд остаются шансы попасть в Лигу чемпионов, в том числе у нас», – сказал Комбаров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (46)
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REDWHITE_
1457851028
у бомжей пуканы взрываются от этих слов)))) аха-ха сегодня опять с боамжем рыдать будут)))) аха-ха
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REDWHITE_
1457851468
СЕГОДНЯ ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ. хотелось бы, чтобы конебомжи, хотя бы один день перестали всех ненавидеть и гадить! **********************
********* Прощеное (прощенное) воскресенье, красивый, гуманный русский обычай. Перед строгими днями Великого поста очистите душу, повинитесь, попросите у всего народа честного, как сказал Господь: “Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец наш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших” А главное – простите всех сами: “Всех грешных прощаю, простите и меня, грешного!” С той же целью в Прощеное воскресенье ходили на кладбище, оставляли на могилах блины, молились и поклонялись праху родных.
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REDWHITE_
1457853611
Каститушка, а где твоя подружка PIDER_1 ??)))))
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Garrincha58
1457853611
судейки помогут вы и чемпионами станете а на следующий год как обычно обсеретесь в Европе
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policepnz
1457853758
Зачем она вам!!! да и Лига Европы не нужна!!! игру постройте, а потом уж и позортесь на просторах Европы
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Serjoga
1457856992
Он увидел Спартак на третьем месте и уже мечтает о чемпионстве! Наивный! Подождем сегодняшних матчей, а там, глядишь, и, Спартак уже на своем привычном месте, 6-м-7-м!
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CSKA №1
1457857270
Обыграли Амкар и окрылились(((
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За Кубань
1457858489
Должно быть стыдно за такие победы !!!
Ответить
За Кубань
1457858547
Левый пенальти !!! Аленичев ни какой тренер !
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proеzd2
1457863031
зря Лимон болтаешь,вам надо сперва делом это доказать.
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