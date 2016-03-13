Дмитрий Комбаров: «У нас остаются шансы пробиться в Лигу чемпионов»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от матча 20-го тура РФПЛ против «Амкара» (2:1). Игрок считает, что его команде по силам пробиться в Лигу чемпионов.
«Никак не должны были проигрывать этот матч. Сейчас каждая игра либо откидывает назад, либо дает шансы бороться за высокие места. У семи-восьми команд остаются шансы попасть в Лигу чемпионов, в том числе у нас», – сказал Комбаров.
Источник: «Матч ТВ»
********* Прощеное (прощенное) воскресенье, красивый, гуманный русский обычай. Перед строгими днями Великого поста очистите душу, повинитесь, попросите у всего народа честного, как сказал Господь: “Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец наш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших” А главное – простите всех сами: “Всех грешных прощаю, простите и меня, грешного!” С той же целью в Прощеное воскресенье ходили на кладбище, оставляли на могилах блины, молились и поклонялись праху родных.