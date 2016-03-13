Дмитрий Комбаров: «У нас остаются шансы пробиться в Лигу чемпионов»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от матча 20-го тура РФПЛ против «Амкара» (2:1). Игрок считает, что его команде по силам пробиться в Лигу чемпионов.

«Никак не должны были проигрывать этот матч. Сейчас каждая игра либо откидывает назад, либо дает шансы бороться за высокие места. У семи-восьми команд остаются шансы попасть в Лигу чемпионов, в том числе у нас», – сказал Комбаров.