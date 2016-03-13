Нереализованый Месси пенальти стал для «Барселоны» 10-м в нынешнем сезоне

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не забил 11-метровый в матче 29-го тура Примеры против «Хетафе» (6:0). Таким образом, каталонцы в этом сезоне не сумели реализовать половину ударов с пенальти, забив десять мячей из двадцати попыток.

Интересно, что все пенальти исполняли три лучших бомбардира команды: Месси и Неймар забили по четыре 11-метровых из восьми, а Луис Суарес – два из четырех. Однако, одну из своих попыток Месси не использовал умышленно, разыграв удар с пенальти с Суаресом.