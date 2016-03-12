Энрике: «Моя единственная проблема состоит в том, что нет игрового времени для всех»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча 29-го тура Примеры против «Хетафе» (6:0).

«Мы очень серьезно отнеслись к этой игре с самого начала. Перемещение мяча было быстрым, а пасы – точными.

Мунир сыграл весь матч, он значительно прибавил. Моя единственная проблема в том, что нет игрового времени для всех футболистов.

Суарес не играл потому, что в этом сезоне он провел на поле 850 тысяч минут. Я решил, что сегодня он играть не будет.

Если бы я был тренером сборной Испании, то я бы взял Серхи Роберто на Евро, он очень разносторонний футболист», – сказал Энрике.