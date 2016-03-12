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    Гаджиев: «Боккетти толкал Дайка, там должен был быть пенальти в ворота «Спартака»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что судья матча 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» был обязан назначить пенальти в ворота москвичей. По мнению специалиста, эпизод с падением форварда пермяков Брайта Дайка в штрафной площади красно-белых ничем не отличался от падения Зе Луиша, в результате которого был назначен 11-метровый удар в ворота «Амкара».

    «Думаю, матч получился неплохим для обеих команд. Для «Спартака» получился более качественным, но мы тоже неплохо играли, хотя можем играть лучше. Есть моменты, которые повлияли на результат, например, мои замены – не вписались в игру Джикия и Шаваев.

    В этом матче у нас снова оголилась опорная зона. Что касается пенальти, если ты даешь такие пенальти в наши ворота, то нужно было дать 11-метровый и в ворота хозяев. После пенальти в наши ворота Боккетти нарушал правила и толкал в спину Дайка», – сказал Гаджиев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2016 19:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 12 марта 2016, 20:39

      Уважение Гаджиеву. Подробно и объективно всегда дает интервью. В основном все двух слов связать не хотят и немогут

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 марта 2016, 20:01

      Как баба-аж противно.

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