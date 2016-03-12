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    Рейнгольд: «Гилерме – средний вратарь. Ну какой это игрок сборной?»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о приглашении голкипера «Локомотива» Гилерме в сборную России на ближайшие товарищеские матчи с командами Литвы и Франции. Напомним, бразилец в конце прошлого года получил российское гражданство. Таким образом, он стал первым натурализованным игроком, приглашенным в сборную России.

    «Честно говоря, я удивлен этим решением. У нас в стране очень модно сейчас натурализовывать. Сколько бы я не общался со своими товарищами, все к этому относятся отрицательно. Один вопрос, когда речь идет о гражданстве игрока высокого уровня, а Гилерме. Не знаю, вероятно, Слуцкому кто-то это подсказал. Ну какой это игрок сборной? Средний вратарь, таково мое мнение. У нас есть россияне, которые сильнее голкипера «Локомотива». Мне непонятно это решение.

    Если говорить в целом, я против натурализации. Могу поддержать лишь привлечение в сборную легионеров вроде Халка. Тогда вопросов бы не возникало. Халк бы потянул эту команду за собой, стал бы ее лидером, а просто так натурализовывать. Для меня это неприемлемо. Хотелось бы, чтобы за национальную команду играли россияне», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    12.03.2016 12:22
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 12 марта 2016, 13:56

      сам то ничем не запомнился в свое время

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 12 марта 2016, 12:54

      Я теперь точно матчи сборной смотреть не буду.Хоть Халка берите,хоть Месси.Мне как русскому человеку,хотелось бы на наших смотреть и не так важно,какое место они занимают.На бразильцев можно посмотреть в сборной Бразилии!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      Громит > джон базелон 12 марта 2016, 13:21

      Сборная много потеряла в твоем лице..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > Громит 12 марта 2016, 13:59

      Ну на тебя то мне вообще все равно!Иди купи себе футболку с фамилией Гильерме!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 марта 2016, 12:42

      У нас все вратари средние. Что Акинфеев, что Лодыгин и Рыжиков и Гильерме с Беленовым. Совершают детские ошибки, пропускают глупые голы.

      5
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 12 марта 2016, 12:41

      Это решит Слуцкий.
      Причём принимая решение, обойдётся без заскорузлого спартаковца, который как футболист вообще не запомнился, а как аналитик ничего кроме издевательского смеха не выхывающий.
      Скромнее нужно держать себя, Рейнгольд. Ты спартач -- что переводится как "никто". Ступай фудболистов Аленичева анализируй.

      2
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > ФК Зенит всея Руси 12 марта 2016, 13:06

      +100500

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 12:38

      Дядя, выйди на улицу, тем паче в бывшем русском городе Москве, ага, против чего ты там? Все требуют отмены лимита, но тут же отвергают и натурализацию, а за сборную играть кому?

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 марта 2016, 12:33

      Да у нас все вратари одного уровня

      2
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